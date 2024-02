Palermo misterica tra magia, mistero ed esoterismo: la passeggiata itinerante

Nuovo appuntamento, sabato 17 febbraio, con Palermo Misterica, la passeggiata raccontata Tacus su forme, caratteri e linguaggi della magia popolare siciliana. Un'analisi antropologica itinerante, tra i vicoli del centro storico, sull'evoluzione del fenomeno magico nel territorio palermitano, alla scoperta di antichi rituali e formule incantatorie.

La partecipazione è valida previa prenotazione da effettuarsi al 320 226 7975 (anche via WhatsApp indicando titolo evento, numero partecipanti, nominativo e recapito telefonico di riferimento. Esempio: "Palermo Misterica - 2 pax - Mari Rossi - Tel. 347 xxx xxxx. Ai fini organizzativi, non faranno fede il "parteciperò" su Facebook né richieste di informazioni/prenotazione incomplete o non confermate).

L'evento è un racconto itinerante da non intendersi come una visita guidata o tour turistico. Non sono previsti ingressi a siti monumentali o affini né descrizioni di carattere artistico-architettonico. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di meteo avverso, mancato raggiungimento del numero minimo di 10 pax o altri imprevisti, lo staff si riserva di modificare/annullare l'evento dando comunicazione tempestiva a tutti i partecipanti.