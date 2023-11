Palermo misterica tra magia, mistero ed esoterismo: la passeggiata in città

Filtri d'amore, antichi rituali, formule incantatorie ed altre storie di ordinaria magària. Sabato 11 novembre Tacus nuovo appuntamento con "Palermo misterica. Magia, mistero ed esoterismo", la passeggiata raccontata storico-antropologica incentrata sulle forme e i linguaggi della magia popolare siciliana, tramandati di generazione in generazione, che trovano origine in un passato lontano.

