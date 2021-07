Palermo misterica: magia, mistero ed esoterismo in un tour in giro per la città

Filtri d'amore, antichi rituali, formule incantatorie ed altre storie di ordinaria magària. Sabato 10 luglio Tacus ripropone l'appuntamento estivo con "Palermo misterica: magia, mistero ed esoterismo", la passeggiata raccontata storico-antropologica incentrata sulle forme e i linguaggi della magia popolare siciliana, tramandati da generazioni, che trovano origine in un passato lontano.

In linea con le disposizioni vigenti in materia anticovid, le attività prevedono gruppi di partecipanti contingentati a cui sarà possibile aggregarsi solo previa prenotazione da effettuarsi telefonicamente indicando i dati personali che, in caso di necessità, saranno a disposizione delle autorità sanitarie.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico culturale e immateriale. "Palermo Misterica: magia, mistero ed esoterismo" è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura nel 2015 e riproposto arricchito da nuovi contenuti.

L'evento è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e si svolgerà totalmente in esterna. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l’evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.

