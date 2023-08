"Palermo manciataria", aperitivo itinerante tra storia e street food

Sabato 26 agosto alle 18 appuntamento a Piazza marina davanti a Palazzo Chiaramonte (Steri), per un aperitivo itinerante lungo le vie del centro storico di Palermo, la città dello street food più famosa d‘Italia.



Un’esperienza sensoriale per le papille gustative dei più audaci, per chi ha voglia di conoscere ed assaporare il cibo da strada palermitano senza tralasciare il patrimonio artistico che attraverseremo. Un tour alla scoperta di prelibate ricette che, dalle cucine dei palazzi nobiliari, arrivavano al popolo in grado di reinterpretarle con ingredienti poveri ma saporiti. Vi racconteremo le storie delle monache di clausura che, con le loro “manuzze sante”, preparavano sfincioni e dolci prelibati, le origini del panino ca meusa e delle arancine, conteremo insieme le calorie di panelle e cazzilli. Prenotazione Obbligatoria: esplorasitisicilia@gmail.com

Luogo: appuntamento 15 minuti prima in Piazza Marina, davanti Palazzo Chiaramonte (accanto il Ficus secolare)

Durata: 2 ore circa | Tour a piedi

Costo: 20 euro adulti | 15 euro minori 10 -17 anni | 10 euro bimbi 9-5 anni | gratuito bimbi 0-4 anni |

Include: Guida abilitata, sistema di radioguide (contributo 2 euro solo per i minori gratuiti su richiesta)



Degustazioni incluse: Panelle, crocchè, sfincione, pane cunzato siciliano, polpette di melanzane, pani ca meusa (panino con la milza, opzionale), Birra o bevanda analcolica, zibibbo. Le degustazioni sono adatte ai vegetariani (tranne l'opzione pani ca meusa)



Date in programma: 2 e 9 Settembre ore 18:00. Palermo, tra le citta piu rinomate al mondo per il suo STREET FOOD, alla pari di Bangkok, Mumbai, Istanbul, Siviglia, sarà in grado di stupirvi con qualcosa che non conoscete ancora. N.B. In caso di condizioni impreviste il tour verrà annullato e sarà data comunicazione ai prenotati.