Palermo a luci rosse tra eros, vizi, peccati e case chiuse: i luoghi della prostituzione in un tour

Meretrici, case chiuse, passioni clandestine e pratiche amatorie. Domenica 8 gennaio appuntamento con “Palermo a luci rosse. Eros, vizi, peccati e case chiuse”, la passeggiata Tacus sulla storia e i luoghi del meretricio in città: dalle Veneri ericine alla legge Merlin.

Da Piazza San Domenico al celebre vicolo Marotta, un itinerario storico-antropologico che, tra racconti, testimonianze, aneddoti e curiosità, traccia uno spaccato sull’evolversi del fenomeno della prostituzione e sulla condizione femminile sia all’interno che all’esterno delle case di tolleranza. La partecipazione all’evento è valida previa prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche via WhatsApp).

L'evento è un racconto itinerante, da non intendersi come visita guidata; non prevede ingressi e avverrà totalmente in esterna. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.