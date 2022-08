Un weekend per scoprire il volto licenzioso e lascivo di Palermo. Venerdì 5 e sabato 6 agosto appuntamento con "Palermo a luci rosse. Eros, vizi, peccati e case chiuse" e "Bocche di rosa. Meretrici dopo la Legge Merlin", le passeggiate raccontate Tacus sulla storia e i luoghi della prostituzione a Palermo. Quando nasce il concetto di prostituzione? Come cambia e si evolve nel tempo? Quanti e quali luoghi della città erano legati al proibito?

Dalle veneri ericine alla Legge Merlin, dalle lucette rosse ai giorni nostri, dagli antichi lupanari ai più moderni quartini, un doppio viaggio attraverso cui tracciare una mappa del proibito, sulle tracce di meretrici, donne di malaffare, lenoni, maitresse, postriboli e case di tolleranza; ed, ancora, gerarchie, subalternità sociale e condizione femminile, tra aneddoti e testimonianze di vita vissuta.

Appuntamento, venerdì 5 agosto alle ore 21 a Piazza San Domenico; sabato 6, sempre alle 21, a Piazza Sant'Oliva. Il contributo a sostegno delle iniziative è di 3 euro soci Tacus, 5 euro non soci. In linea con le vigenti disposizioni anti Covid, la partecipazione alle attività è valida previa prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook).

Le attività sono dei racconti itineranti, eventi culturali a carattere divulgativo da non intendersi come visite guidate o tour turistici. Non sono previsti ingressi a siti monumentali. Data e orario indicati sono suscettibili di variazioni. In caso di anomalie o cause impreviste, lo staff si riserva di modificare e/o annullare l’evento dandone comunicazione tempestiva. Le passeggiate raccontate Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "Palermo a luci rosse" e "Bocche di rosa" sono percorsi originali ideati da Tacus Arte Integrazione Cultura.