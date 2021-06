Palermo a luci rosse: un tour "speciale" nel segno di eros, vizi, peccati e case chiuse

Meretrici, case chiuse, desideri proibiti e pratiche amatorie. Sabato 3 luglio Tacus ripropone "Palermo a luci rosse: vizi, peccati e case chiuse", la passeggiata raccontata ideata nel 2016 sulla storia e i luoghi della prostituzione a Palermo: dalle Veneri ericine alla legge Merlin. Un itinerario storico-antropologico che, attraverso racconti, testimonianze, aneddoti e curiosità, rintraccia l'evoluzione del fenomeno del meretricio, dei costumi sessuali della Sicilia e della condizione femminile all'interno e all'esterno delle case di tolleranza.

Il nuovo protocollo per la fruizione delle attività sociali, stilato dal Direttivo di Tacus, prevede gruppi di partecipanti contingentati a cui non sarà possibile aggregarsi esclusivamente su prenotazione ed oltre il numero massimo stabilito. La prenotazione dovrà pervenire telefonicamente indicando i dati personali che, in caso di necessità, saranno a disposizione delle autorità sanitarie. Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. “Palermo a luci rosse” è un percorso originale ideato nel 2016 da Tacus Arte Integrazione Cultura.

Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e avverrà totalmente in esterna. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Variazioni ed eventuali modiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.

