Palermo a luci rosse tra eros, vizi, peccati e case chiuse: la passeggiata

Un viaggio alla scoperta dei luoghi del proibito, antichi bordelli, poteri e subalternità sociale; ed, ancora, maliziosi segreti delle belle "signorine", dispensatrici di piacere. Un racconto itinerante, dal taglio storico - antropologico, sul complesso fenomeno della prostituzione a Palermo: dalle Veneri ericine alla Legge Merlin.

Da piazza San Domenico al famoso vicolo Marotta, attraverso racconti, testimonianze e curiosi aneddoti, andremo sulle tracce di meretrici, donne di malaffare, lenoni, case chiuse e antiche pratiche amatorie.

