Palermo a luci rosse tra eros, vizi, peccati e case chiuse: la passeggiata itinerante

Una passeggiata raccontata storico-antropologica sulla storia e l'evoluzione del "mestiere più antico del mondo". Dalle veneri ericine alle iconiche lucine rosse, una itinerario complesso e affascinante che analizza, tassello dopo tassello, consuetudini e costumi sessuali di un intero popolo. Un viaggio, tra storie, racconti e testimonianze di vita vissuta, tra i luoghi del proibito palermitani, diventati teatro di amori clandestini e passioni inconfessabili.

