Palermo a luci rosse: una passeggiata tra eros, vizi, peccati e case chiuse

Eros e vizi, meretrici e case chiuse, desideri proibiti e pratiche amatorie. Sabato 21 agosto Tacus propone un nuovo appuntamento con "Palermo a luci rosse", la passeggiata raccontata sulla storia e i luoghi della prostituzione a Palermo: dalle Veneri ericine alla legge Merlin.

Un itinerario storico-antropologico, fatto di racconti, testimonianze, aneddoti e curiosità, sull'evoluzione del fenomeno del meretricio, dei costumi sessuali della Sicilia e della condizione femminile all'interno e all'esterno delle case di tolleranza. In linea con le disposizioni anticovid viventi, le attività prevedono gruppi contingentati ai quali sarà possibile aderire solo su prenotazione da effettuarsi telefonicamente.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. “Palermo a luci rosse. Eros, vizi, peccati e case chiuse” è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura nel 2016.

Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e avverrà totalmente in esterna. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.

