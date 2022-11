Palermo a luci rosse tra eros, vizi, peccati e case chiuse: il nuovo tour in città

Un itinerario storico antropologico che analizza storia ed evoluzione della prostituzione. Dalle veneri ericine alle iconiche lucine rosse, una storia complessa e affascinante che analizza, tassello dopo tassello, consuetudini e costumi sessuali di un popolo.

Un viaggio, da piazza San Domenico al celebre vicolo Marotta, nei luoghi del proibito palermitani, fatto di aneddoti, racconti e testimonianze di vita vissuta che raccontano di meretricio, di passioni segrete e di desideri inconfessabili consumatisi sotto le lenzuola, tra le calde e accoglienti braccia delle maestre dell'amor profano.

Il raduno dei partecipanti è fissato alle 17 a Piazza San Domenico. Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di 3 euro soci Tacus, 5 euro non soci. La partecipazione è valida previa prenotazione da effettuarsi anche via WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook.

L'evento è da considerarsi come un racconto itinerante. Non è una visita guidata, si snoda totalmente in esterna e non prevede ingressi a siti monumenti e/o affini. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate ai partecipanti.