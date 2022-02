Palermo a luci rosse tra eros, vizi, peccati e case chiuse: la passeggiata del sabato

Sabato 19 febbraio l'Associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura ripropone il suo evento più piccante: "Palermo a luci rosse.Eros, vizi, peccati e case chiuse", la passeggiata raccontata sulla storia e i luoghi della prostituzione a Palermo.

Maitresse, lucciole, passioni clandestine, desideri proibiti e pratiche amatorie. Dalle Veneri ericine alla legge Merlin, un itinerario storico-antropologico che, attraverso racconti, testimonianze, aneddoti e curiosità, rintraccia l'evoluzione del fenomeno del meretricio, dei costumi sessuali della Sicilia e della condizione femminile all'interno e all'esterno delle case di tolleranza.

La partecipazione all'evento è valida solo su prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche via WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" sull'evento Facebook). Sarà obbligatorio, esibire GreenPass in corso di validità, mantenere distanza interpersonale di sicurezza ed indossare la mascherina per l'intera durata dell'evento.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "Palermo a luci rosse. Eros, vizi, peccati e case chiuse" è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura nel 2016.

Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e avverrà totalmente in esterna. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento. Variazioni ed eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.