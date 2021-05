Com'era la Palermo Liberty? Viaggio nel tempo in bici o in monopattino

Sabato 15 e domenica 16 maggio, ore 16, doppio appuntamento per un viaggio nella Belle Epoque in bici o in monopattino. Un itinerario insolito di circa 2 ore nel periodo d’oro della città quando Palermo raggiunse un livello culturale ed economico che le valse l’appellativo di “Felicissima”. Vogliamo proporvi un percorso che, iniziando dal Teatro Massimo, racconterà le trasformazioni della città, includendo alcuni aneddoti che segnarono un’epoca.

In bici o in monopattino, inizieremo dai chioschi di fronte al teatro, per continuare lungo via Roma, piazza Politeama, via Libertà e per quelli che furono i luoghi dell’esposizione nazionale del 1891/92, ammirando capolavori del Liberty come il Palazzo Dato ed i villini Favaloro e Virginia lungo via Dante, per completare il tour presso il Villino Florio all’Olivuzza.

Insieme faremo un salto nel passato, a cavallo tra ‘800 e ‘900, nella Palermo della Belle Epoque, in cui germogliò lo stile Liberty, appannaggio di una borghesia imprenditoriale in forte ascesa economica e famiglie straniere come i Whitaker, gli Ingham e gli Hops, o ambiziose come i calabresi Florio, fecero di Palermo la loro sede di rappresentanza. La partecipazione prevede una quota promozionale di 8 euro a persona per la guida abilitata che vi accompagnerà.

Per prenotare e ricevere le indicazioni sul luogo dell'appuntamento scivere una mail a esplorasitisicilia@gmail.com. Ogni singolo partecipante si assume la responsabilità di rispettare le normative volte al contenimento del contagio da Covid-19.