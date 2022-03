Palermo in Liberty, una passeggiata dal porticciolo della Cala a piazza Croci

Palermo in Liberty. La passeggiata firmata Siciliando. Via dei Materassai e la saga dei Florio, i fasti della Belle Epoque e gli intrighi al Grand Hotel et Des Palmes, la grandeur della IV Esposizione Nazionale, prima expo del Sud Italia.

Data: domenica 20 marzo alle ore 9.30

Punto di incontro: Porticciolo della Cala

Punto di arrivo: Piazza Croci

Durata: circa 2 ore

Costo: 15 euro per gli associati, 20 euro per i non associati

Sta per iniziare la primavera, il tempo della fioritura, un tempo che non può che rimandare allo stile floreale e alla “Piccola Parigi”, la Palermo di fine Ottocento all’indomani della IV Esposizione Nazionale. In questa nuova passeggiata, l'associazione SiciliandoStyle vi accompagnerà alla scoperta dei luoghi, delle palazzine esistenti che caratterizzarono l’ex Firriato di Villafranca, passando, in parte dalla via Roma e in parte da quella che, alla fine dell'Ottocento, era la via dell’Esposizione Nazionale, oggi via Dante. La passeggiata avrà come prima tappa, per gentile concessione degli attuali proprietari e in via del tutto eccezionale, gli interni di ciò che resta di casa Florio, l'abitazione di via Materassai 51 da cui ebbero inizio le fortune della grande famiglia. Ma non mancheranno altre sorprese. Scorci, angoli e palazzi insospettati che scopriremo grazie allo storico e scrittore Emanuele Drago e la guida turistica Barbara Mazzola.

Itinerario

La casa di via Materassai 51 (interno). Chiostri Ribaudo e Vicari, Teatro Massimo, Palazzo Ammirata, Palazzo Venezia, Villino Ida Negrini, Palazzo Gregorietti, Palazzo Rutelli, Palazzo Jaforte, Palazzo Briuccia, Palazzo Dato, Palazzo Failla, Palazzo Landolina di Torrebruna, Casa di Pisa, Palazzo Zito, Palazzo Matracia, Casa Lemos, Casa Perrier. L’itinerario prevede una pausa caffè all’interno del Grand Hotel et Des Palmes dove l’Associazione offrirà un caffè a tutti i partecipanti.

Per prenotare inviare una mail a SiciliandoStyle@gmail.com. Si raccomanda, nel pieno rispetto delle normative anti Covid, di indossare sempre la mascherina e di munirsi di Green pass (per garantire il distanziamento verranno forniti radio auricolari sanificati).