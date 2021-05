Palermo in giallo, tour dei misteri della città: alla scoperta della Kalsa e della sua storia

Con il ritorno della zona arancione, il giovane gruppo di guide turistiche di Free Experience Tour ne approfitta per scendere in campo con “Palermo in giallo, tour dei misteri della città!”.

L'appuntamento è per sabato 8 maggio alle ore 17,30 a Piazza Marina, davanti il portone di Palazzo Chiaramonte Steri. Al calar del sole, le guide di Free experience Tour vi racconteranno i fatti e i misfatti avvenuti nel corso dei secoli, lungo e strade di uno dei quartieri più antichi di Palermo: la Kalsa. Storie di streghe e inquisizione, delitti, di omicidi, di fughe e di tradimenti e anche di salvezze insperate. Un tour all'insegna del “giallo” in una delle parti della città avvolta da fascino ed eleganza, ma con un lato oscuro tutto da scoprire.

Durata del tour: 2 ore e mezzo circa

Costo 12 euro a persona

Prenotazione (obbligatoria) anche attraverso la pagina Instagram

Il tour avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19, uso obbligatorio della mascherina. La passeggiata guidata avverrà solo in esterna, data l'impossibilità di visitare all'interno i monumenti nel fine settimana. Numero massimo di partecipanti 15. L'evento potrà subire modifiche o essere annullato qualora non si raggiunga il numero minimo di persone o per via dei nuovi decreti ministeriali.