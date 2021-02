Palermo in giallo, alla scoperta della Kalsa tra storie di streghe e inquisizione, delitti e salvezze

Palermo è ritornata in zona gialla e il giovane gruppo di guide turistiche di Free Experience Tour ne approfitta per scendere in campo con il primo tour del 2021 “Palermo in giallo, un'esperienza da brivido!” L'appuntamento è per sabato 27 febbraio alle ore 17,30 a Piazza Marina, davanti il portone di Palazzo Chiaramonte Steri.

Al calar del sole, le guide di Free experience Tour vi racconteranno i fatti e i misfatti avvenuti nel corso dei secoli, lungo e strade di uno dei quartieri più antichi di Palermo: la Kalsa. Storie di streghe e inquisizione, delitti, di omicidi, di fughe e di tradimenti e anche di salvezze insperate. Un tour all'insegna del “giallo” in una delle parti della città avvolta da fascino ed eleganza, ma con un lato oscuro tutto da scoprire. Costo: 12 euro a persona.

Il tour avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19, uso obbligatorio della mascherina. La passeggiata guidata avverrà solo in esterna, data l'impossibilità di visitare all'interno i monumenti nel fine settimana. Numero massimo di partecipanti 15. L'evento potrà subire modifiche o essere annullato qualora non si raggiunga il numero minimo di persone o per via dei nuovi decreti ministeriali.