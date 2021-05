Palermo molto più green di quanto si possa immaginare, in bici alla volta del verde

Palermo green: in bici nel lato verde della nostra città. Vuoi essere parte di un'autentica svolta green di Palermo? Bene! Non mancare al nuovo appuntamento di questa settimana con "Le pedalate della primavera", organizzate da Agt - Associazione Guide Turistiche di Palermo- e Sicicla Ecotourism. Scoprirai che, nella sua storia, Palermo è stata molto più green di quanto ci si possa immaginare. Ne sono testimonianza i suoi meravigliosi giardini storici, di cui sveleremo la storia, attraversandoli in bicicletta. Si percorreranno anche le nuove piste ciclabili, per provare il gusto di una città a misura di bici e rispettosa dell'ambiente, in una travolgente narrazione delle rigogliose aree agricole, delle dimore aristocratiche, dei giardini pubblici e di come anche i prati possano nascere sulle macerie. Tutto questo e molto altro domenica 30 maggio alle ore 17,00. Non mancate!

Appuntamento in via Onorato n. 8

La durata del tour sarà di circa 3 ore

Per info e prenotazioni: email: Info@sicicla.it

Quote di partecipazione:

Adulti

- con bici propria: €13

- con bici muscolare a noleggio: €17

Bambini dai 4 ai 12 anni non compiuti:

-con bici propria €3,50

-con bici a noleggio muscolare: €10





