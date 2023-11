Palermo erotica, nel segno delle lucciole: dalla legge Merlin a Bocca di rosa

Nuovo appuntamento, domenica 3 dicembre, con "Palermo erotica. Lucciole, dalla Legge Merlin a Bocca di Rosa", la passeggiata raccontata sull'evoluzione e nei luoghi del meretricio in città, all'indomani della messa al bando delle case chiuse.

Storie d'amor pagano e di fugaci momenti di passione, consumati tra le mura delle nuove palazzine del piacere; un'analisi sulle dinamiche socio-economiche intorno al mondo della prostituzione e alla condizione femminile, corredata da aneddoti, curiosità e testimonianze di vita vissuta.

La partecipazione è valida previa prenotazione da effettuarsi al 3202267975 (anche via WhatsApp, indicando titolo evento, nome e cognome, numero di partecipanti e recapito telefonico attivo. Esempio: "Bocche di rosa - Mario Rossi - 2 pax - Tel. +379 xxx xxx". Ai fini della prenotazione non sarà considerato valido il "parteciperò" all'evento Facebook).

L'evento è un racconto itinerante da non intendersi come una visita guidata o tour turistico; non prevede ingressi né descrizioni di carattere artistico-architettonico. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l'evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.