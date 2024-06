Itinerario storico-antropologico Palermo erotica: la prostituzione in città, dalla legge Merlin a oggi

Entrata in vigore il 20 settembre 1958, la legge Merlin sancì la definitiva chiusura delle case di tolleranza. Dallo scoccare della mezzanotte, nulla fu più come prima. Come è cambiata la vita di prostitute, maitresse, lenoni e clienti palermitani dopo la messa al bando delle case chiuse? In quanti e quali luoghi della città si sono spostati i distretti del proibito? Tra nuovi scenari, vecchie dinamiche e pregiudizi di ieri e di oggi, un itinerario storico-antropologico sull'evoluzione e nei luoghi della prostituzione, all'indomani della Legge Merlin.



Lungo il perimetro di un'immaginaria mappa del proibito, un racconto itinerante alla scoperta di passioni clandestine consumate nel cuore nascosto della "Palermo bene", di ordinario degrado e di vite vissute all'ombra di fame, umiliazione e dolore. Attraverso aneddoti, testimonianze e curiosità, un'analisi sulle dinamiche socio-economiche intorno al fenomeno della prostituzione e sulla condizione femminile dal 1958 ad oggi.



