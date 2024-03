Palermo è fimmina: tour e storie di streghe, sante, meretrici, nobildonne, monache e avvelenatrici

Seecily tourism Service in vicinanza alla data della festa della donna propone una visita guidata alla scoperta delle tante storie di donne palermitane. Una città, Palermo, dall’ animo e dal temperamento di una donna. Donne sono le 4 copatrone della città: Agata, Oliva, Cristina, e Ninfa e la quinta Rosalia, l’indiscussa patrona. E ancora le splendide statue che ornano la magnifica piazza Pretoria. A Palermo anche l’arancina è "fimmina".

Durante il tour saranno raccontate tante storie più o meno famose che la città può svelare. Donne famose come Franca Florio, le nobildonne Bianca Di Navarra o Eufrosina E ancora donne meno conosciute quali le donne di strada, cortigiane o semplici prostitute. A proposito di meretrici, pensate che non lontano da via Roma esiste una piazzetta dedicata a una nota prostituta. E ancora racconti di nobildonne, di monache come suor Gertrude o delle fantomatiche "donna di fora".

Sarà possibile entrare all'interno della chiesa di Santa Caterina e del chiostro svelando i segreti della vita conventuale. E infine le famose avvelenatrici: la vecchia dell’Aceto, Peppa la Sarda o le tante presunte streghe. Ma anche tristi storie di femminicidio nella storia. Il tour sarà garantito con un numero minimo di partecipanti e i condizioni meteo buone.