"Palermo dentro", tour alla scoperta delle leggende meno conosciute della città

"Palermo dentro" è il titolo con cui l'associazione culturale Siciliandostyle presenta un nuovo itinerario a Palermo, dedicato alle leggende meno conosciute e ai personaggi che l'hanno abitata.

Una Palermo al calar del sole, resa ancora più affascinante dai racconti del professore Drago Emanuele e dalle rappresentazioni di Barbara Mazzola. L'appuntamento è per il 26 settembre prossimo, alle ore 18.30, con raduno al porticciolo della Cala, di fronte il Nautoscopio. La durata della passeggiata è di circa 2 ore e 30. Punto d'arrivo la fontana Pretoria.

Il costo della passeggiata è di 10 euro (7 per gli associati). Per prenotare inviare una email a SiciliandoStyle@gmail.com. Si raccomanda, nel pieno rispetto delle normative anti Covid, di indossare sempre la mascherina (per garantire il distanziamento verranno forniti radioauricolari sanificati).



