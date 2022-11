Palermo dantesca tra inferno, purgatorio e paradiso: tour tra i vicoli della città

3 euro soci Tacus | 5 euro non soci

Cosa sarebbe successo se Dante fosse vissuto ai giorni nostri e avesse ambientato la sua Commedia nella città di Palermo? Da questo interrogativo parte "Palermo Dantesca", un percorso immaginifico nel cuore del centro storico di Palermo, dall'Inferno della Vucciria fino all'estasi della Cattedrale, ispirato alla Divina Commedia, una delle più grandi opere della letteratura di tutti i tempi.

Una ricostruzione storica e letteraria dell'universo dantesco e di indagine sul senso nascosto delle parole del Sommo Poeta. Un viaggio allegorico - un vero e proprio itinerarium mentis - attraverso la città, le sue ambientazioni e i suoi personaggi, che da sola è in grado di rappresentare, metaforicamente, Inferno, Purgatorio e Paradiso.

Il percorso è una passeggiata raccontata, non una visita guidata. Non sono previsti ingressi a siti monumentali. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento. Variazioni ed eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.