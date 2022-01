Una passeggiata dall'inferno al paradiso: esiste una Palermo "dantesca" tutta da scoprire

Domenica 30 gennaio ritorna Palermo Dantesca, il percorso originale ideato da Tacus e ispirato ad una delle opere letterarie più grandi di tutti i tempi. Cosa sarebbe successo se Dante fosse vissuto ai giorni nostri e avesse ambientato la sua Commedia nella città di Palermo? Quali luoghi avrebbero ospitato inferno, purgatorio e paradiso e quali personaggi sarebbero finiti tra le spire dei suoi terribili gironi?

Attraverso i vicoli del centro storico, un racconto itinerante di ricostruzione antropologica, storica e letteraria dell'universo dantesco e di indagine sul senso nascosto delle parole del Sommo Poeta; un viaggio allegorico nel cuore della città capace, da sola, di rappresentare metaforicamente Inferno, Purgatorio e Paradiso e che si presta ad una immaginifica ascesi, dall'Inferno della Vucciria all'estasi della Cattedrale.

La partecipazione all'evento è valida solo su prenotazione da effettuarsi telefonicamente (ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" sull'evento Facebook). Sarà obbligatorio, esibire GreenPass in corso di validità, mantenere distanza interpersonale di sicurezza ed indossare la mascherina per l'intera durata dell'evento.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "Palermo Dantesca. Inferno, Purgatorio, Paradiso" è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura nel 2016.

Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e avverrà totalmente in esterna. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento. Variazioni ed eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.