Palermo dantesca tra inferno, purgatorio e paradiso: viaggio tra i vicoli della città

Cosa sarebbe successo se Dante avesse ambientato la sua Commedia nella città di Palermo? Quali personaggi avrebbe inserito tra i suoi gironi infernali? Quali tra i Beati al cospetto di Dio? Domenica 3 ottobre torna “Palermo Dantesca. Inferno, Purgatorio, Paradiso”, la passeggiata originale ideata e proposta da Tacus Arte Integrazione Cultura ispirata alla Divina Commedia, una delle più grandi opere letterarie di tutti i tempi.

Un racconto itinerante di ricostruzione antropologica, storica e letteraria dell'universo dantesco e di indagine sul senso nascosto delle parole del Sommo Poeta. Un viaggio allegorico nel cuore della città capace, da sola, di rappresentare metaforicamente Inferno, Purgatorio e Paradiso; un percorso di immaginifica ascesi, dall'Inferno della Vucciria all'estasi della Cattedrale.

In ottemperanza alle linee guida anti Covid-19, l'attività prevede la partecipazione di un gruppo contingentato al quale sarà possibile aderire solo previa prenotazione da effettuarsi telefonicamente indicando i nominativi che, in caso di necessità, saranno a disposizione delle autorità sanitarie. Durante l'intera durata della visita sarà obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di sicurezza. Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. “Palermo Dantesca. Inferno, Purgatorio, Paradiso” è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura.

Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e avverrà totalmente in esterna. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...