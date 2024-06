Tour Palermo "Curtigghiara": intrighi, amori e pettegolezzi della città aristocratica e popolare

Sabato 29 giugno alle 21:30 e domenica 30 giugno alle 17:30, torna il tour per i veri appassionati di storia che, passeggiando lungo il centro storico, svelerà ai partecipanti i segreti di Palermo.

Si parte dalla monumentale Porta Nuova per raggiungere piazza Pretoria, baricentro della città antica. Tra palazzi barocchi, giardini ricchi di palme, antiche chiese e vasti conventi, saranno svelati i vizi dei viceré e le cospirazioni di palazzo, i palpiti della corona e i segreti delle monache, in un accattivante turbinio di aneddoti curiosi e storie piccanti.



Il "curtigghio", inteso come pettegolezzo, è sempre stato un elemento saliente nella vita di tutte le classi sociali, occupando nella memoria dei palermitani un ruolo più rilevante degli stessi eventi da cui nasceva, spesso ammantati da un’aura di leggenda.



L'itinerario, nel cuore del centro storico, condurrà i visitatori alla scoperta dell’amore clandestino tra il viceré Marcantonio Colonna e la bella Eufrosina, dalla corsa delle bagasce ai complotti dell’arcivescovo, dai veleni delle fattucchiere alle travolgenti passioni delle monache di clausura. Il tutto senza tralasciare il valore del patrimonio storico e architettonico dei monumenti e dei siti che furono palcoscenico dei numerosi curtigghi.