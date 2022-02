Palermo sempre più "curtigghiara": un tour per scoprire intrighi, amori e pettegolezzi

Domenica 27 febbraio, alle ore 10:30, un tour sulla bocca di tutti. Dopo il successo delle settimane precedenti, ci sposteremo in altri luoghi della città antica arricchendo il nostro itinerario con arte e storia attraverso le storie, gli intrighi, gli amori e i pettegolezzi della Palermo aristocratica e popolana di una volta.

Questa volta il luogo di partenza scelto dalle guide di Esplora Siti Sicilia sarà Piazza San Domenico; attraverso la Vucciria raggiungeremo Piazza Marina e Piazza Sant'Anna, tra palazzi monumentali, giardini, chiese e conventi.

Vi sveleremo storie di iettatori, schiaffi memorabili, cospirazioni di palazzo, palpiti ed amori finiti in tragedia, come quello di Giulia Trigona, zia di G. Tomasi di Lampedusa, in un accattivante turbinio di aneddoti curiosi e storie piccanti. Un itinerario nel cuore del centro storico della città alla scoperta del primo volo di una mongolfiera a Palermo, degli amori di un Casanova locale, dei veleni delle fattucchiere e delle travolgenti passioni della Belle Epoque. Il tutto senza tralasciare il patrimonio storico e architettonico entro il quale ci muoveremo. Email: esplorasitisicilia@gmail.com

Appuntamento alle 10:10 a Piazza San Domenico

Durata della visita due ore circa;

Minori di 10 anni gratuiti, minori dai 10 anni al 50%;

Non è necessario il Green Pass perché non si visitano luoghi al chiuso;

É obbligatorio l'uso della mascherina, del gel disinfettante per le mani, e il rispetto del distanziamento sociale tra i partecipanti (congiunti e familiari esclusi);

Ogni singolo partecipante si assume la responsabilità di rispettare le normative volte al contenimento del contagio da Covid-19

In caso di condizioni impreviste l'evento verrà annullato e sarà data comunicazioni ai partecipanti