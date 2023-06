Tour Palermo "curtigghiara" tra intrighi, amori e pettegolezzi della città aristocratica e popolana

Sabato 1 e domenica 2 luglio, ore 17:30 , un tour sulla bocca di tutti! "Palermo Curtigghiara" - l'origine - torna in versione pomeridiana, per farvi scoprire una parte nascosta delle storie che hanno coinvolto il capoluogo siciliano. Un tour per i veri appassionati di storia che vi svelerà i segreti della città passeggiando.

Partiremo da Porta Nuova per raggiungere piazza “della vergogna”, tra palazzi monumentali, giardini, chiese e conventi, vi sveleremo i vizi dei Viceré e le cospirazioni di palazzo, i palpiti della Corona e i segreti delle monache, in un accattivante turbinio di aneddoti curiosi e storie piccanti. Un itinerario nel cuore del centro storico della città alla scoperta della corsa delle bagasce, dell’amore fedifrago del viceré Colonna e della bella Eufrosina, dai veleni delle fattucchiere alle travolgenti passioni delle monache di clausura. Il tutto senza tralasciare il valore del patrimonio storico e architettonico entro il quale ci muoveremo.

Il tour sarà condotto da Guide Turistiche abilitate e sarà svolto nel rispetto delle norme a tutela della salute del cittadino. Prenotazione obbligatoria email: esplorasitisicilia@gmail.com.