"Palermo alla forca", terrore e nobiltà tra privilegi e condanne in un tour

PalermoinLove organizza sabato 1 aprile alle ore 10.30 una passeggiata guidata tra le antiche carceri della città. Ripercorreremo il clima storico-politico di terrore e condanne nella Palermo del XVII-XVIII secolo. Dal complesso del Castello a mare alle carceri della Vicarìa, passando per piazza Marina, teatro di pene ed esecuzioni, fino a giungere a Palazzo Steri un tempo sede del Tribunale della Santa Inquisizione. Luoghi di torture e soprusi in cui poter esercitare controllo e potere su eretici, anarchici e rivoltosi. E poi ordini religiosi decretati alla “salvezza”, protetti da certi privilegi, come la Compagnia dei Bianchi, espressione della nobiltà ecclesiastica che accompagnava, attraverso parole di conforto e sostegno, al pentimento e alla confessione dei condannati.

Aristocratici e ricchi mercanti, ladruncoli e traditori, omicidi e delinquenti; ma anche streghe, fattucchiere, ebrei ed eretici. Tutti colpevoli dei reati più disparati. Tutti condannati a condividere la stessa sorte in luoghi spesso bui, angusti, sporchi e fatiscenti. Tutti giustiziati, senza alcuna possibilità di salvezza, dopo atroci torture.



Punto di incontro: ore 10.30 davanti alla chiesa della Catena