Visite guidate a Palazzo Butera: tra storia e arte, Palermo porta del Mediterraneo

Domenica 14 aprile, alle ore 10:30, le guide di Esplora Siti Sicilia vi condurranno all’interno di Palazzo Butera, in un innovativo percorso tra storia e arte che vi svelerà le meraviglie di questa storica residenza dei Branciforte, recentemente acquisita e restaurata dalla famiglia Valsecchi.

Scopriremo la variegata collezione d'arte contemporanea e moderna ammirando dipinti, sculture e altre opere di artisti rinomati. Da Andy Warhol a Tom Phillips, da Terry Winters a Elisabeth Scherffig, il moderno pare interagire con agio e disinvoltura con la storia e le antiche sale affrescate dal Fumagalli e dal Martorana, cui si accostano con coraggio e decisione gli interventi artistici di David Tremlett, autore della grafica della stagione operistica del Teatro Massimo per il 2023/2024. E dal torrino belvedere ammireremo il mare, autostrada di collegamento con civiltà e culture lontane.

Luogo: appuntamento 20 minuti prima delle 10:30 ingresso Palazzo Butera via Butera 8

Durata: 2 ore circa

Prenotazione obbligatoria: esplorasitisicilia@gmail.com

Costo: 15 euro adulti | 5 euro minori 8 - 17 anni | bimbi 0 - 7 anni gratuiti

Include: ingresso a Palazzo Butera, Guida abilitata, sistema di radioguide

Date in programma: domenica 28 Aprile alle 10:30

Approfondimenti

Oggi Palazzo Butera è il risultato della trasposizione di una dimora settecentesca, dai forti connotati tardo barocchi, a residenza-museo, testimonianza di un nuovo modo di vivere e concepire gli spazi che non devono rimanere ancorati al passato. Un laboratorio d’arte e di idee in continua evoluzione, per una Palermo che mira a diventare una porta aperta sul Mediterraneo, rinnovando la sua secolare vocazione all’accoglienza e all’integrazione. Un progetto visionario di Massimo Valsecchi che, insieme alla moglie Francesca, ha acquistato il palazzo nel 2016, avviando un lungo lavoro di restauro e riqualificazione e collocando qui la personale collezione d’arte dal valore inestimabile. Attraverso le opere d'arte, avrete l'opportunità di immergervi nella cultura e nella bellezza che hanno plasmato questo luogo e la città nel corso dei secoli. Il tour sarà condotto da Guide Turistiche abilitate, la prenotazione è obbligatoria.