Palazzo Branciforte e Villa Zito riaprono al pubblico: visite guidate per tutto il weekend

Sabato 19 giugno riaprono al pubblico i siti culturali palermitani della Fondazione Sicilia. Fino a domenica 29 agosto, entrambe le sedi saranno visitabili sabato e domenica con i seguenti orari: sabato dalle 15.00 alle 19.00 domenica dalle 9.30 alle 13.30.

A Palazzo Branciforte con visita accompagnata ogni ora (gruppo max 12 persone), su prenotazione, saranno accessibili tulle le collezioni e il Monte di Santa Rosalia. Tutte le informazioni su www.palazzobranciforte.it .

A Villa Zito potranno accedere, su prenotazione, per visitare tutte le collezioni 27 persone ogni 60 minuti. Qualora non venisse superato il limite previsto, sarà possibile ammettere anche il pubblico non prenotato.

