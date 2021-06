Notte a Palazzo Asmundo: dal Cassaro alto a Ballarò, visite serale e aperitivo

Notte a Palazzo Asmundo: dal Cassaro alto a Ballarò. Venerdì 25 giugno visite serali al Museo Palazzo Asmundo e aperitivo presso "Al fresco giardino-bistrot". Turni disponibili: ore 19 e ore 20. Acquisto saltafila e/o prenotazione obbligatoria: eventi@terradamare.org (ticket 15 euro aperitivo incluso).

Venerdì 25 giugno, si potrà visitare il Museo Palazzo Asmundo, ammirare le sue molteplici collezione e la Cattedrale dalla sua posizione privilegiata. A conclusione della visita, gli ospiti saranno condotti presso “Al fresco giardino-bistrot”, per gustare un piacevole aperitivo. Uno spazio che si trova all’interno di Casa San Francesco, un ex convento seicentesco che oggi accoglie diverse attività di natura sociale (a pochi passi dal Palazzo nobiliare).

All’interno di Palazzo Asmundo sono presenti: oltre 200 pezzi di maioliche siciliane e napoletane e azulejos, porcellane napoletane e francesi, vasi, ventagli, ricami, documentazione cartografica e numismatica, carrozze e portantine. Sarà come sempre possibile ammirare, dal “Salone cattedrale” la bellissima vista su via Viittorio Emanuele e la Cattedrale di Palermo da una posizione privilegiata. Il numero massimo dei visitatori è calcolato per ciascun evento per garantire le distanze, così come indicato dalle normative vigenti.

Palazzo Asmundo

Dimora principesca che conserva superbi affreschi realizzati da Gioacchino Martorana nel 1764: in essi osserviamo magnifiche allegorie che inneggiano alla giustizia terrena e divina, celebrando, così, il ruolo di presidente di giustizia del committente Giuseppe Asmundo. Un unico complesso artistico, considerato una delle testimonianze più eloquenti del mondo aristocratico dei secoli passati: con le poliedriche collezioni di ceramiche siciliane, i mattoni di censo, le porcellane napoletane e francesi, i vasi, i ventagli, i ricami, la copiosa documentazione cartografica e numismatica, le carrozze e le portantine, leggiamo i segni eccezionali della cultura, della tradizione e dell’ identità siciliana.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...