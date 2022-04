Visita a Palazzo Alliata di Pietratagliata: penultimo appuntamento prima dell'estate

L'associazione Amici dei Musei Siciliani riapre domenica 10 aprile alle ore 11.30, per il penultimo appuntamento prima della pausa estiva, Palazzo Alliata di Pietratagliata in via Bandiera, 14, Palermo. Una visita esclusiva, resa ancora più speciale dal fatto che sarà proprio la Principessa Signoretta Alliata ad accogliere il gruppo e a guidarli nella sua residenza, rendendo tutti gli ospiti esclusivi testimoni e partecipi di oltre 6 secoli di storia della sua nobile famiglia. L’ultimo appuntamento sarà domenica 8 maggio alla stessa ora. Prenotazioni: www.amicimuseisiciliani.it.