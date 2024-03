La palazzina cinese segreta, visita guidata tra insoliti simboli orientali

Una visita guidata alla Palazzina Cinese, antica dimora reale dei Borbone Ferdinando IV e Maria Carolina, custode di un microcosmo celato all'interno del suo apparato iconografico. Condotto da Valentina Molozzu - storica dell'arte e guida turistica autorizzata - un vero e proprio viaggio indietro nel tempo che, attraverso una "rilettura" di simboli e decorazioni, rivela una Palazzina Cinese inedita e affascinante, specchio fedele dell'Illuminismo iniziatico ed esoterico e dell'animo dei sovrani.

