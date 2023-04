La Palazzina Cinese tra storia, arte e segreti all'ombra dei Borbone: il tour

10 euro soci Tacus | 12 euro non tesserati

Prezzo 10 euro soci Tacus | 12 euro non tesserati

Una visita guidata, condotta da Manuela Randazzo, guida turistica autorizzata, alla scoperta della Palazzina Cinese, dimora reale dei Borbone delle Due Sicilie negli anni del loro esilio palermitano.

Un viaggio all'interno di un piccolo e suggestivo angolo di mondo, caratterizzato da uno stile architettonico inusuale che guarda all'Oriente e che, tra decorazioni e affreschi, custodisce linguaggi e segreti da leggere e interpretare. Il raduno dei partecipanti è fissato alle 15 davanti all'ingresso della Palazzina al civico 1 di viale Duca degli Abruzzi. Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di 10 euro soci Tacus, 12 euro non soci.

La partecipazione all'evento è valida previa prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche via WhatsApp indicando titolo evento, nome e cognome, numero di partecipanti e recapito telefonico attivo). Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. L'evento sarà effettuato al raggiungimento di un minimo di 10 pax. In caso di mancato raggiungimento del numero e/o altre ragioni impreviste, lo staff si riserverà di annullare e/o posticipare l’evento in programma. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti gli iscritti.