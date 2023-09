Carini, aprono in notturna l'oratorio del Santissimo Sacramento e la chiesa degli Agonizzanti

In occasione dell’inizio dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, l’Arcipretura di Carini apre l’Oratorio del Santissimo Sacramento, in piazza Duomo, e la Chiesa degli Agonizzanti, in via Roma, anche in orario serale. Sabato 9 e domenica 10 settembre, dunque, sarà possibile visitarli dalle 9:30 alle 13, dalle 16 alle 19:30 e dalle 20 alle 23.

L'ingresso per accedere a ciascun sito è di 2 euro. Il ricavato sarà destinato alle manutenzione e al restauro dei siti stessi, all’interno dei quali è possibile ammirare la bellezza che caratterizza gli impianti di fattura serpottiana.

L’oratorio del Santissimo Sacramento decorato a stucco, infatti, fu realizzato dal Serpotta. L’impianto è interamente ornato da putti, festoni e cesti di frutta. Sulla volta gli stucchi sono impreziositi dagli affreschi di Filippo Tancredi che raffigurano personaggi legati all’Eucarestia. Infine nell’altare si trova l’ultima cena di Pietro D’Asaro.

Anche all’interno della Chiesa degli Agonizzanti pareti e volte sono ricoperti da putti dorati, un autentico trionfo del rococò. Lo schema è quello tipico degli oratori serpottiani, festoni di melagrane e acanto con corone di putti e grappoli di frutta a stucco. Il tutto arricchito da una serie di affreschi di cui il tema predominante e la vita di Maria. Sull’altare la tela raffigurante la Madonna degli Agonizzanti di Pietro Novelli.