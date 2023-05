Da Santa Cita a San Domenico: tour alla scoperta degli oratori di Serpotta

Domenica 28 maggio ore 10 tour degli Oratori Serpottiani. Una giornata alla scoperta degli splendidi siti monumentali nel cuore del centro storico, gli oratori del Santissimo Rosario in Santa Cita e in San Domenico e di San Lorenzo, in cui la maestria del Serpotta ha creato l’incanto di allegorie divine e di putti dalle mille espressioni, saranno i protagonisti di questo percorso nell’arte dello stucco e del mirabile stuccatore; e della commovente copia del celebre Caravaggio rubato.

Percorso: Oratorio di San Lorenzo, Oratorio del Santissimo Rosario in San Domenico, Oratorio del Santissimo Rosario in Santa Cita. Durata: 3 ore. Costo 18 euro intero, 10 euro ridotto bimbi 5-10 anni, include auricolari, ticket ingresso agli oratori e servizio guida. Info: eventi@terradamare.org.

Giacomo Serpotta, tra i più importanti artisti della storia dell’arte barocca, figlio d’arte, nato nel quartiere della Kalsa, oggi ci ha lasciato la meraviglia degli oratori, con i suoi putti, le affascinanti allegorie e i commoventi Teatrini. Splendidi siti monumentali nel cuore del centro storico, gli oratori del Santissimo Rosario in Santa Cita e in San Domenico e di San Lorenzo, in cui la maestria del Serpotta ha creato l’incanto di allegorie divine e di putti dalle mille espressioni, saranno i protagonisti di questo percorso nell’arte dello stucco e del mirabile stuccatore.

L’oratorio di San Lorenzo costruito nella metà del XVI secolo è uno degli esempi più belli dell’arte barocca siciliana, al suo interno vi si trova un meraviglioso manto scultoreo di straordinaria eleganza eseguito tra il 1699 ed il 1706 da Giacomo Serpotta con scene di vita di San Lorenzo e San Francesco. Mentre, sulla parete di fondo, si trovava una bellissima natività del Caravaggio del 1609, trafugata purtroppo nel 1969, al suo posto, oggi vi è una copia digitale realizzata da Sky.

Questo piccolo scrigno è la prima tappa di un percorso che narrerà la storia del noto pittore e dell’eredità che il suo passaggio ha lasciato tra gli artisti palermitani. L’Oratorio di San Domenico è un piccolo museo della letteratura artistica siciliana, ingrandito e completato nel 1627, qui, in armoniosa sintesi si fondono scultura e pittura. Tra i dipinti di Mathias Sthomer, Pietro Novelli, Borremans, si staglia imponente la Pala d’altare del Van Dyck raffigurante la Madonna del Rosario e le Sante Patrone. In quest’opera, del noto artista, è impossibile non restare quasi ipnotizzati di fronte all’immagine del bambino che corre e si tura il naso per sfuggire al terribile morbo.

È davvero eccezionale come le opere già inserite precedentemente, rispetto all’apparato iconografico del Serpotta, diventino un unico capolavoro fatto da più mani, determinandone l’immensa preziosità del sito. Ultima tappa sarà l’Oratorio di Santa Cita, rinnovato nel 1686, dal quale vi si accede da un piccolo portale in pietra arenaria, è caratterizzato dal raffinato perimetro murario barocco finemente realizzato dal celebre scultore, un’armoniosa narrazione dei misteri dolorosi e gloriosi che anticipano il vano presbiteriale.

Unica tela, all’interno del sito e si trova sull’altare, un’opera di Carlo Maratta “La Madonna del Rosario”, del 1695, con San Domenico, Santa Caterina da Siena, San Vincenzo Ferreri, Santa Rosalia e Sant’Oliva, essa è inserita in un’elegante cornice in legno. Ogni volto comunica dolcezza, rassicura, lascia tempo ad una meditata serenità, dirigendo il proprio sguardo su una piramide di personaggi sacri, ma umili. Il capolavoro assoluto resta la controfacciata raffigurante la Battaglia di Lepanto del 1571, episodio che rappresenta l’apoteosi nella cultura cristiana della figura della Vergine intercorsa in favore dei cristiani.