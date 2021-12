La natività a Palermo: la tradizione, le storie e i presepi in un itinerario delle feste

La suggestione e il fascino dei presepi di Palermo: torna il nostro itinerario delle feste natalizie. L'11 dicembre 2021 raduno ore 17.00 piazzale della Cattedrale.

Il tour d’inverno di Initinere si tinge dell’atmosfera della festa: i giorni dell’avvento del vivere il Natale e l'attesa che colora tutto il periodo di dicembre che a Palermo conserva intatto il fascino tradizionale e spirituale con le scenografie dei presepi allestiti dentro le chiese, luoghi già bellissimi che in questo periodo amplificano il loro splendore.

Il primo fu quello rappresentato da San Francesco nel lontanissimo medioevo e ancora oggi si conserva l’arte di predisporre le scene ricordando la notte di Betlemme durante la quale nacque il Re dei Re sotto lo scintillio della stella cometa. Vi proponiamo un bellissimo percorso a piedi adatto a tutti, ad adulti e bambini e che coinvolge anche la famiglia, camminando sotto le luminarie colorate sospese sulle strade della città antica, immersi dentro l’aria di festa. In luoghi già suggestivi per la loro bellezza, racconteremo davanti alle scene dei presepi curiosità, aneddoti e simboli, usanze religiose e leggende di folklore delle storie delle figure che animano le scene e i perché della loro presenza.

Ogni tappa uno scenario diverso, partendo da quello della Cattedrale per passare alle antiche chiese intorno ai vicoli e alle vie del centro storico: SS Martiri alla Guilla, chiesa di Sant'Isidoro Agricola (o chiesa dei Fornai) e chiesa di San Giuseppe Cafasso. Per chiudere insieme con la degustazione a tema scambiandoci gli auguri di buone feste. Prenotazioni e info a info_initinere@libero.it. Partecipazione solo su prenotazione fino a numero consentito e preferibilmente entro venerdì sera per motivi di organizzazione logistica.

Quota di adesione: €10,00 adulti, € 5 bambini. Percorso facile, durata 2 ore circa incluse soste intermedie. Il tour include ingressi ai siti, guida turistica autorizzata con audio guida amplificata, degustazione finale. Itinerario organizzato secondo le vigenti disposizioni anti covid.