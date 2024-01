Dalle dominazioni della Sicilia alla "pietra di Palermo", il tour per conoscere tutti i segreti del Museo Salinas

Domenica 4 febbraio, alle 10.30, in occasione della giornata gratuita dei musei regionali, le guide di Esplora Siti Sicilia vi condurranno all’interno del Museo Archeologico A. Salinas per una visita di due ore. Importante scrigno di opere del passato, la visita del Museo Salinas è un percorso cronologico e storico attraverso le epoche e le dominazioni che hanno fatto della Sicilia una delle culle della civiltà nel Mediterraneo.



Al suo interno è possibile ammirare una delle più ricche collezioni archeologiche d'Italia e le numerose testimonianze della storia siciliana in tutte le sue fasi, dalla preistoria al medioevo con reperti e manufatti fenici, punici, greci, romani e bizantini ma anche di altri popoli, come gli egizi (la pietra di Palermo) e gli etruschi, la cui esistenza era strettamente connesse al mare nostrum. Istituito nel 1866, all’interno dell’antica Casa della Congregazione dei Padri di S. Filippo Neri, il museo è il frutto della passione per il mondo antico già ampiamente sviluppata dalla monarchia borbonica nel corso del XVIII secolo con l’emanazione di un’apposita legge che impediva l’espatrio dei reperti archeologici.



Tra i pezzi più importanti della collezione, la Pietra di Palermo, importante testimonianza della lontana civiltà egizia, le metope di Selinunte, rara testimonianza scultoreo-architettonica di epoca greca e la statua acefala della Dea Atena risalente al sec. V a.C. proveniente dalla Grecia. Una visita di un museo archeologico all’interno di un prezioso complesso conventuale, un monumento che con le sue sale e i suoi chiostri offre la cornice ideale per custodire le numerose ed eccelse testimonianze del passato. Attualmente il museo ospita la mostra "Sicilia//Grecia//Magna Grecia" visitabile fino al 31 Marzo. Opere esemplari, da musei siciliani, dell’Italia meridionale e da Atene raccontano “il viaggio” dei Greci nel Mediterraneo antico. Prenotazione Obbligatoria: esplorasitisicilia@gmail.com.

Luogo: appuntamento 20 minuti in Piazza Olivella di fronte l'ingresso del Museo che per l'occasione della prima domenica del mese è gratuito

Durata: 2 ore circa

Costo tour: 10 euro adulti | 5 euro minori dai 10 anni | gratuito minori di 10 anni | Include: Guida abilitata, sistema di radioguide (contributo 2 euro solo per i minori gratuiti su richiesta)

Include: guida abilitata, whisper, ingresso gratuito al museo

Prenotazione obbligatoria: esplorasitisicilia@gmail.com

Prossima data: 3 marzo 2024 ore 10:30 | 7 aprile 2024 ore 10:30.