Misteriose presenze a Palermo: itinerario serale guidato alla volta dei segreti della città

Misteriose presenze a Palermo, itinerario serale guidato. Giovedì 22 luglio ore 20:15. Misteriose vicende e strani fatti, storie di una città che nasconde eventi diventati racconti; così questo itinerario a piedi diventa un percorso dentro l’anima noire legata ad un filo conduttore che seguiremo nel buio dei secoli. Tra verità vere e presunte, leggende e dicerie vi condurremo sui passi del tempo lontano ma anche più prossimo ai nostri giorni.

La storia si divide tra congiure, anime perse e evanescenti, vagabondi personaggi che popolano Palermo e la sua anima secolare. Una dietro l’altra ogni tappa aspetta dietro l’angolo i visitatori per rivelare il suo trascorso, guidati dalla voce narrante della guida che colorerà i momenti salienti del percorso con l’epopea popolare.

Scenderemo coì nel cuore dei fatti collegati tra loro dai nostri passi, un insolito percorso ideale, un salto nel tempo avanti e indietro dentro una storia dimenticata ma che segnò la città in un momento storico decisivo ma non illuminato. Partenza dal retro del Teatro Massimo per arrivare fino a Piazza Sant’Anna girovagando per le strade alla luce del tramonto fino alla luce soffusa dei lampioni notturni.

Appuntamento ore 20.15 - inizio ore 20.30

Punto di partenza: retro Teatro Massimo

Punto di arrivo: Piazza Sant’Anna

Percorso facile

Parcheggi nelle vicinanze: Piazzale Ungheria, Piazza Cassa di Risparmio (detta Borsa), Capo

Note itinerario

itinerario guidato con audio guida amplificata.

visita guidata con guida turistica abilitata

degustazione

quota di adesione 10 euro

prenotazione obbligatoria fino a raggiungimento numero consentito: info_initinere@libero.it

Evento nel rispetto delle normative vigenti relative al contenimento al contagio covid-19.

