Le fiamme dell'inquisizione: passeggiata raccontata su eretici, streghe e negromanti

Grandi inquisitori, eretici e streghe, negromanti e infedeli. Venerdì 8 ottobre, Tacus ripropone "Le fiamme dell'Inquisizione: in Nomine Patris", la passeggiata raccontata storico - antropologica sugli anni dell'Inquisizione spagnola in Sicilia per ripercorrere e ricostruire, attraverso luoghi, nomi, atti processuali, parole ed immagini, le vicende dei principali protagonisti, una delle pagine più buie della storia isolana.

Un itinerario che da Piazza Casa Professa giunge al piano della Marina, luogo delle pubbliche esecuzioni dove i penitenziati venivano giustiziati “in Nomine Patris”. In ottemperanza alle linee guida anti Covid-19, l'attività si svolgerà attraverso nuove modalità di partecipazione. Il gruppo sarà contingentato e sarà possibile aderirvi esclusivamente tramite prenotazione, indicando i dati dei partecipanti che saranno messi a disposizione delle autorità competenti in caso di necessità. Per l'intera durata dell'evento sarà obbligatorio l'uso della mascherina ed il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. “Le fiamme dell'Inquisizione: in Nomine Patris” è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura. Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e avverrà totalmente in esterna. Data e orario sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l'evento dando comunicazione tempestiva a tutti partecipanti.

