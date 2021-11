Le fiamme dell'inquisizione, in Nomine Patris: una passeggiata raccontata su eretici e streghe

Storie di inquisitori, eretici, streghe, negromanti e infedeli. Domenica 28 novembre l'Associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura propone "Le fiamme dell'Inquisizione: in Nomine Patris", una passeggiata raccontata storico - antropologica che ripercorre gli anni dell'Inquisizione spagnola in Sicilia, per ricostruire attraverso luoghi, nomi, atti processuali e parole, le vicende dei principali protagonisti di uno dei periodi più bui della storia di isolana.

Alla ricerca inquisitori ed inquisiti, da Piazza Casa Professa e fino al piano della Marina, luogo delle pubbliche esecuzioni dove i condannati, usciti dal locus inferni dello Steri, venivano impiccati o arsi vivi “in Nomine Patris”. La partecipazione è valida solo su prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche via WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" sull'evento Facebook).

Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e avverrà totalmente in esterna. Data e orario sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti. Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "Le fiamme dell'Inquisizione: in Nomine Patris" è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura.