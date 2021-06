Le fiamme dell'inquisizione: passeggiata raccontata su eretici, streghe e inquisitori

Cosa è stata realmente l'Inquisizione? Quali le sue vittime? Domenica 27 giugno l'Associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura propone una passeggiata raccontata per ripercorre gli anni dell'Inquisizione spagnola in Sicilia.

Tra vicende di inquisitori, eretici, streghe, negromanti e infedeli, un percorso storico - antropologico per ricostruire, attraverso i luoghi, i nomi, gli atti processuali, le parole e le immagini, le storie dei principali protagonisti di uno dei periodi più bui della storia isolana. Alla ricerca di inquisitori ed inquisiti, giungeremo fino al piano della Marina, luogo delle pubbliche esecuzioni, dove i condannati, usciti dal locus inferni delle Carceri dello Steri, venivano impiccati o arsi vivi “in Nomine Patris”.

Il nuovo protocollo per la fruizione delle attività sociali, stilato dal Direttivo di Tacus, prevede gruppi di partecipanti contingentati a cui non sarà, in alcun modo, possibile aggregarsi senza previa prenotazione ed oltre il numero massimo stabilito. La prenotazione dovrà pervenire telefonicamente, indicando obbligatoriamente i dati personali che, in caso di necessità, saranno a disposizione delle autorità sanitarie.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. “Le Fiamme dell'Inquisizione. In Nomine Patris” è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura. Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e avverrà totalmente in esterna. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Variazioni ed eventuali modiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.

