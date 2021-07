La scandalosa Lady H, passeggiata raccontata sulla vita di Emma Hamilton

La straordinaria vita di Emma Hamilton, affascinante e spregiudicata, amata e odiata, lodata e ingiuriata avventuriera inglese, amante di Horatio Nelson, intima amica e confidente della regina Maria Carolina delle Due Sicilie.

Una passeggiata raccontata storico - letteraria per ricordare una donna protagonista del suo tempo, ripercorrendone le vicende costellate di amori, ardenti passioni, intrighi e complotti politici all'ombra della corona borbonica. In linea con le vigenti disposizioni anticovid, le attività prevedono gruppi di partecipanti contingentati a cui sarà possibile aggregarsi solo previa prenotazione da effettuarsi telefonicamente indicando i dati personali che, in caso di necessità, saranno a disposizione delle autorità sanitarie.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. “La scandalosa Lady H.” è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura.

Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e avverrà totalmente in esterna. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...