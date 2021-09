Alla scoperta della Kalsa, l'antico quartiere palermitano dalle tante sfaccettature

Scopriamo la Kalsa: l'antico quartiere dalle tante sfaccettature. Un itinerario narrato per tutti: per famiglie con bambini e non soltanto, alla scoperta dell’antico quartiere arabo della Kalsa (sabato 25 settembre ore 17,30).

Punto focale della vita palermitana dei tempi passati, dalla splendente Al-Halisah a luogo scelto da nobili e commercianti a partire dal Cinquecento, il quartiere ci riserva storie senza tempo. Attraverso i suoi vicoli e le sue strade, narreremo di aneddoti e tradizioni, dalla storia di una bellissima fanciulla e del suo innamorato, che hanno ispirato Boccaccio in una novella del suo famoso “Decameron”, alla tradizione culinaria delle monache di clausura che con i loro manicaretti spandevano un profumo celestiale tra le vie del quartiere.

Si proseguirà con il racconto di fatti storici avvenuti durante le insurrezioni antiborboniche nel XIX secolo, per poi tornare simbolicamente indietro lungo un filo conduttore che collega idealmente una misteriosa e prestigiosa compagnia di notabili alle anime dei condannati a morte dalla Santa Inquisizione. Ecco allora sopraggiungere storie di streghe e avvelenatrici, donne “benefattrici” che regalavano un futuro migliore a chi ne avesse bisogno.

Percorrendo vie della cui popolosità e delle cui voci ormai rimane soltanto il ricordo, ma che mantengono il loro fascino indiscusso battute un tempo contemporaneamente dalle ruote delle carrozze e da quelle dei carretti da lavoro, tra chiese e palazzi nobiliari, si arriverà alla tappa finale dove in friggitoria, ci faremo raccontare come sono nati due dei deliziosi cibi da strada diventati famosi anche oltreoceano, con un laboratorio per i più piccoli.

Appuntamento ore 17.30 Piazza Kalsa

Arrivo e conclusione a Piazza Marina

Durata complessiva 2 ore

Note itinerario

itinerario guidato con audio guida amplificata.

Possibilità di parcheggio foro italico, piazza marina

visita guidata con guida turistica abilitata

degustazione araba della tradizione siciliana

quota di adesione 10 euro - 5 euro bambini

prenotazione obbligatoria fino a raggiungimento numero consentito: info_initinere@libero.it

Evento nel rispetto delle normative vigenti relative al contenimento al contagio covid-19

