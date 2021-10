Gustando Palermo: una passeggiata raccontata tra storie di cibi e mercati palermitani

Meusa, frittola, panelle e crocchè… il palermitano una ne pensa e cento ne gusta! Dai mercati di grascia ai monasteri, dalle ricche cucine dei monsù ai laboratori dei maestri dolciari, passando per i cibi da strada e le tavole dei medici di campagna. Un itinerario storico-antropologico, tra vicoli e mercati, per conoscere e (ri)scoprire le origini della tradizione gastronomica palermitana.

L'evento è da considerarsi come un racconto itinerante. Non è una visita guidata, si snoda totalmente in esterna e non prevede ingressi a siti monumenti né degustazioni. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. Eventuali anomalie e/o imprevisti saranno tempestivamente comunicati a tutti i partecipanti.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "Gustando Palermo. Storie di cibi e mercati palermitani" è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura nel 2017, riproposto e arricchito di nuovi contenuti.

