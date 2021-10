Gustando Palermo: una passeggiata tra storie di cibi e mercati palermitani

Domenica 10 ottobre l'Associazione Tacus propone Gustando Palermo, un itinerario storico-antropologico, tra vicoli e mercati, per conoscere le origini della tradizione gastronomica palermitana: dai "mercati di grascia" alle ricche cucine dei monsù, dai laboratori dei maestri dolciari al regno del cibo da strada.

In linea con le disposizioni anti Covid-19 vigenti, tutte le attività sociali prevedono gruppi contingentati ai quali sarà possibile aderire solo previa prenotazione da effettuarsi telefonicamente indicando i dati dei partecipanti che, in caso di necessità, saranno messi a disposizione delle autorità sanitarie competenti.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. Gustando Palermo. Storie di cibi e mercati palermitani è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura nel 2017, riproposto e arricchito di nuovi contenuti.

L'evento è da considerarsi come un racconto itinerante. Non è una visita guidata, si snoda totalmente in esterna e non prevede ingressi a siti monumenti e/o affini. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. Eventuali anomalie e/o imprevisti saranno tempestivamente comunicati a tutti i partecipanti.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...