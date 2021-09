I Florio, una dinastia che ha fatto la storia di Palermo: tour sui sovrani senza corona

Domenica 5 settembre, ore 18, appuntamento a Piazza Marina (davanti la Fontana del Garraffo), per un tour di circa 2 ore alla scoperta della straordinaria epopea dei Florio.

Dalla Cala a Piazza Marina, dal piano di San Giacomo con via Materassai al taglio di via Roma, dal teatro Politeama, con i luoghi dell'esposizione del 1891/2, al teatro Massimo. Un viaggio storico attraverso la vita, le imprese, i successi e gli amori, che portarono una famiglia di aromatari calabresi a diventare i signori di Palermo e i protagonisti del mondo della finanza e del Jet set internazionale.

I Florio furono protagonisti di un risveglio culturale, artistico e sociale, che fece di Palermo la meta prediletta di teste coronate, personaggi dell'alta finanza, viaggiatori, artisti e scrittori italiani e stranieri, affascinati dall’aura di mondanità e spensieratezza che caratterizzò la Belle Epoque.

Regina indiscussa del periodo fu Donna Franca Florio, corteggiata da D'Annunzio e considerata la regina di Palermo. Una vita da romanzo, fatta di splendore e ricchezza ma non immune a tradimenti e vicende familiari dolorose, con lutti e indebitamenti che ne avrebbero causato il tracollo.

Vi aspettiamo per rivivere insieme la saga della famiglia Florio, attraverso i luoghi, gli avvenimenti, i nomi ed anche le maldicenze, in un itinerario ricco di emozioni. Il tour sarà condotto da Guide Turistiche abilitate e verrà svolto nel rispetto delle norme a tutela della salute del cittadino. La partecipazione prevede una quota di 10 euro a persona per la guida abilitata che vi accompagnerà e il sistema di radioguide. Prenotazioni: esplorasitisicilia@gmail.com.

Appuntamento alle 17:45 a Piazza Marina, davanti la Fontana del Garraffo. Durata della visita due ore circa. Ogni singolo partecipante si assume la responsabilità di rispettare le normative volte al contenimento del contagio da Covid-19.

