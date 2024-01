Tour dei Florio, dalle origini all'epopea delle prime due generazioni della famiglia palermitana

Con la voce del Commendatore Ignazio jr e di Donna Franca, rivivremo l’epopea delle prime due generazioni della famiglia Florio: dall’arrivo a Palermo di Paolo e Ignazio da Bagnara Calabra nel 1799, all’ascesa economica di Vincenzo

Il tour si svolge a piedi e tocca alcuni dei luoghi più rappresentativi per la storia della famiglia, tra cui: la Cala, la prima bottega in via dei Materassai, piazza Marina e il teatro Massimo.