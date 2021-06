"Che ficus la Kalsa", un tour nel segno di botanica e storia tra parchi e angoli verdi

Sabato 5 giugno alle ore 16.30 un tour della Kalsa, dei suoi parchi, e angoli verdi. Insieme alle guide di Esplora Siti Sicilia partiremo da Villa Giulia, disegnata secondo arcane idee massoniche, un itinerario condito di racconti e aneddoti sulla Kalsa ed i suoi giardini, su chi li ha voluti, sul loro significato simbolico e su chi li frequentava.

Dal Settecentesco giardino all’italiana, concepito come punto di partenza di un viaggio esoterico e spirituale, a quello in stile inglese, tipico dell’Ottocento, una grande varietà di piante ed alberi legati alla mitezza del clima mediterraneo caratterizzano la città e soprattutto l’antico quartiere della Kalsa; qui è possibile fare un viaggio intorno al mondo ammirando essenze provenienti da ogni dove, dai ficus australiani alle palme africane, dalle dracene delle Canarie al brasiliano albero del cotone, piante che hanno trasformato la città in un orto botanico diffuso. Spostandoci da un giardino all’altro racconteremo alcuni aspetti del quartiere dell’Eletta.

Il tour sarà condotto da Guide Turistiche abilitate e verrà svolto nel rispetto delle norme a tutela della salute del cittadino. La partecipazione prevede una quota di 8 euro a persona per la guida abilitata che vi accompagnerà. Prenotazione e info ai seguenti numeri: esplorasitisicilia@gmail.com.

Appuntamento alle 16.30 davanti l’ingresso di Villa Giulia (su via Lincoln)

Durata della visita due ore circa

E' obbligatorio l'uso della mascherina, del gel disinfettante per le mani, e il rispetto del distanziamento sociale tra i partecipanti (congiunti e familiari esclusi)

Ogni singolo partecipante si assume la responsabilità di rispettare le normative volte al contenimento del contagio da Covid-19

