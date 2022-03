Le fiamme dell'inquisizione: passeggiata raccontata su eretici, streghe e inquisitori

Domenica 20 marzo l'associazione Tacus Arte Integrazione Cultura propone un viaggio indietro nel tempo per ripercorre gli anni dell'Inquisizione spagnola in Sicilia.

Tra eretici, streghe, negromanti e infedeli, un percorso storico - antropologico per ricostruire, attraverso i luoghi, i nomi, gli atti processuali, le parole e le immagini, le storie dei principali protagonisti di uno dei periodi più bui della storia isolana. Alla ricerca di inquisitori ed inquisiti, il percorso si snoda fino al piano della Marina, luogo delle pubbliche esecuzioni, dove i condannati, usciti dal locus inferni delle Carceri dello Steri, venivano giustiziati "in Nomine Patris".

Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 16 presso Piazza Casa Professa. Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di 3 euro soci, 5 euro non soci. L'attività si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anti-Covid vigenti. La partecipazione è valida previa prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook).

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "Le fiamme dell'Inquisizione. In Nomine Patris" è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura. Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e/o accessi a siti e avverrà totalmente in esterna. In caso di anomalie o imprevisti lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.